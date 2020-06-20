Пластиковые Окна Б У 1520(в) х 970(ш)

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80701

Л27, Склад3

Высота1520
Ширина970
СостояниеБ/У
СтеклопакетОднокамерный
ВидПластиковые окна
Виды открыванияПоворотно-откидное
Вид окна1-створчатое
Цветные окнаНе цветные
Наличие форточкиБез форточки
Толщина профиля60 мм
Описание - Пластиковые Окна Б У с однокамерным стеклопакетом (2 стекла).
- Створка поворотно-откидная, ручка слева.
- Ширина профиля (60 мм)
- Ждем Вас на нашем складе:
- Основной склад-магазин: м. Рязанский проспект, г. Москва, 2-й Вязовский проезд, дом 22, тел. 8-495-190-00-31
- 2 склад-магазин: м. Пражская, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, 9Б, тел. 8-495-317-15-14
- В будние с 8 до 20 , выходные и праздничные дни с 9 до 18.
- На все покупки окон и дверей,в том числе и Б/У мы выдаем кассовый и товарный чек.
- Возможна оплата банковской картой.
- Изготовим при Вас москитные сетки.
- Подоконники разных размеров.
- Доставка Москва и Московская область.
- Доставка по России, через транспортную компанию.
- Запомните артикул понравившегося Вам изделия.

На складе 1 шт.

Внимание: ограниченное количество товара в наличии!

Цена

3 000 руб

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