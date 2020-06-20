Пластиковые Окна Б У 1520(в) х 970(ш)

Описание

- Пластиковые Окна Б У с однокамерным стеклопакетом (2 стекла).

- Створка поворотно-откидная, ручка слева.

- Ширина профиля (60 мм)

- Ждем Вас на нашем складе:

- Основной склад-магазин: м. Рязанский проспект, г. Москва, 2-й Вязовский проезд, дом 22, тел. 8-495-190-00-31

- 2 склад-магазин: м. Пражская, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, 9Б, тел. 8-495-317-15-14

- В будние с 8 до 20 , выходные и праздничные дни с 9 до 18.

- На все покупки окон и дверей,в том числе и Б/У мы выдаем кассовый и товарный чек.

- Возможна оплата банковской картой.

- Изготовим при Вас москитные сетки.

- Подоконники разных размеров.

- Доставка Москва и Московская область.

- Доставка по России, через транспортную компанию.

- Запомните артикул понравившегося Вам изделия.