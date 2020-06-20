Пластиковые Окна Б У 1520(в) х 970(ш)

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|Запомните номер понравившегося окна
80701
|Высота
|1520
|Ширина
|970
|Состояние
|Б/У
|Стеклопакет
|Однокамерный
|Вид
|Пластиковые окна
|Виды открывания
|Поворотно-откидное
|Вид окна
|1-створчатое
|Цветные окна
|Не цветные
|Наличие форточки
|Без форточки
|Толщина профиля
|60 мм
|Описание
| - Пластиковые Окна Б У с однокамерным стеклопакетом (2 стекла).
- Створка поворотно-откидная, ручка слева.
- Ширина профиля (60 мм)
- Ждем Вас на нашем складе:
- Основной склад-магазин: м. Рязанский проспект, г. Москва, 2-й Вязовский проезд, дом 22, тел. 8-495-190-00-31
- 2 склад-магазин: м. Пражская, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, 9Б, тел. 8-495-317-15-14
- В будние с 8 до 20 , выходные и праздничные дни с 9 до 18.
- На все покупки окон и дверей,в том числе и Б/У мы выдаем кассовый и товарный чек.
- Возможна оплата банковской картой.
- Изготовим при Вас москитные сетки.
- Подоконники разных размеров.
- Доставка Москва и Московская область.
- Доставка по России, через транспортную компанию.
- Запомните артикул понравившегося Вам изделия.
На складе 1 шт.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Артикул: 88956-А
Количество: 1
Артикул: 88956-ОБ
Количество: 1
Артикул: 88956-ОБ-1
Количество: 1
Артикул: 88963
Количество: 1
Артикул: 88967-А
Количество: 1
Артикул: 88962-А
Количество: 2
Артикул: 88943
Количество: 1
Артикул: 89208-А
Количество: 1
Артикул: 89208-ОБ
Количество: 1
Артикул: 89211-А
Количество: 1
Артикул: 89211-ОБ
Количество: 1
Артикул: 89125
Количество: 2
Артикул: 89126
Количество: 2
Артикул: 5947С
Количество: 1
Артикул: 5950С
Количество: 1
Артикул: 89272
Количество: 1
Артикул: 89270
Количество: 1
Артикул: 89356
Количество: 1
Артикул: 89357
Количество: 1
Артикул: 89358
Количество: 1
Артикул: 89359
Количество: 1
Артикул: 89360
Количество: 1
Артикул: 89558
Количество: 1
Артикул: 88958
Количество: 1
Артикул: 88926-А
Количество: 1
Артикул: 88926-ОБ
Количество: 1
Артикул: 88932
Количество: 1
Артикул: 88959
Количество: 1
Артикул: 89458-А
Количество: 1
Артикул: 89458-ОБ
Количество: 1